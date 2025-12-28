L’Iran et le Qatar appellent à accentuer la pression internationale sur Israël

Les ministres des Affaires étrangères iranien et qatari, Abbas Araghchi et Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, se sont entretenus par téléphone au sujet de la situation au Liban et dans la bande de Gaza, a annoncé le ministère iranien des Affaires étrangères.

Selon Téhéran, les deux responsables ont fait part de leur "vive inquiétude" face à ce qu’ils qualifient de violations israéliennes des cessez-le-feu en vigueur dans ces deux territoires et ont appelé la communauté internationale à exercer une pression accrue sur Israël.

Ces échanges interviennent alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit se rendre en Floride pour rencontrer le président américain Donald Trump. Il devrait y solliciter un soutien renforcé de Washington en vue d’intensifier l’action militaire d’Israël contre le mouvement terroriste Hezbollah au Liban, soutenu par l’Iran.

La rencontre prévue entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou devrait également porter sur la situation à Gaza, ainsi que sur les discussions visant à dépasser le cessez-le-feu actuel pour entrer dans une seconde phase d’un plan américain pour l’avenir du territoire. Le Qatar a joué un rôle central dans les efforts de médiation autour de Gaza.

À ce stade, aucune confirmation officielle de ces échanges diplomatiques n’a été communiquée par les autorités qataries.