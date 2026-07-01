L’Iran et Oman avancent sur un projet de paiement pour les navires dans le détroit d’Ormuz

L’Iran et Oman poursuivent leurs discussions autour d’un projet visant à faire payer les navires empruntant le détroit d’Ormuz, selon un responsable iranien et plusieurs diplomates cités par le New York Times.

Ce projet, s’il était mis en œuvre, marquerait un changement majeur dans la gestion de cette voie maritime stratégique, par laquelle transite une part importante du commerce mondial de pétrole.

Selon une personne proche de la position américaine, les négociateurs de Washington ont reçu la proposition omanaise et souhaitent en discuter avec Mascate, en raison de plusieurs préoccupations.

La principale divergence porte sur la nature de ces paiements. Des diplomates affirment que le projet évoque des contributions volontaires destinées à garantir la sécurité de la navigation, sur le modèle de dispositifs existant dans les détroits de Malacca et de Singapour. Mais un responsable iranien affirme de son côté que ces paiements seraient obligatoires.

L’avenir du détroit d’Ormuz reste l’un des dossiers centraux des négociations entre les États-Unis et l’Iran, alors que Washington s’oppose publiquement à toute restriction ou condition imposée à la liberté de navigation.

Pour Téhéran, ce mécanisme s’inscrirait dans une nouvelle gestion du détroit après la guerre avec les États-Unis et Israël. L’Iran affirme désormais que le détroit ne reviendra pas à son statut précédent et revendique un rôle central dans son administration future.