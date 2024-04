L'Iran évacue ses bases de Syrie en prévision de la riposte israélienne

L'Iran se prépare en prévision de la riposte israélienne à son attaque de samedi soir, lors de laquelle il a tiré plus de 300 missiles et drones contre le territoire de l'Etat hébreu. Téhéran a annoncé avoir donné l'ordre aux forces aériennes et maritimes du pays d'escorter les navires marchands iraniens en mer Rouge. Il a par ailleurs commencé à évacuer son personnel des bases en Syrie, où les Gardiens de la révolution sont largement présents. Seuls quelques soldats restent dans les bases pour garder les stocks d'armes.

Tous les officiers supérieurs des Gardiens de la révolution et du Hezbollah ont ainsi quitté le pays, tandis que les officiers de rang intermédiaire se déplacent à travers le pays pour rendre difficile leur localisation.

Selon le Wall Street Journal, il est en effet probable que les représailles israéliennes se cantonnent à des frappes contre des intérêts iraniens en Syrie, plutôt qu'une frappe directe en territoire iranien. C'est également ce que laisse entendre la promesse faite par Jérusalem à ses alliés arabes de la région, leur assurant que sa riposte ne mettrait pas en danger leur sécurité.

Le cabinet de guerre israélien a indiqué mardi avoir défini ses cibles pour la contre-attaque et que l'armée attendait "le moment opportun" pour frapper.