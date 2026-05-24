L’Iran exécute un homme accusé d’espionnage pendant la guerre avec Israël et les États-Unis

L’Iran a exécuté dimanche un homme condamné pour espionnage, la première exécution connue pour des faits d’espionnage commis pendant la récente guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

Selon le site Mizan Online, lié au pouvoir judiciaire iranien, Mojtaba Kian a été pendu tôt dimanche matin après avoir été reconnu coupable d’avoir transmis à « l’ennemi » des informations liées aux unités de l’industrie de défense iranienne.

Les autorités iraniennes affirment qu’il avait envoyé des données sur les capacités de défense du pays pendant la guerre de près de 40 jours déclenchée le 28 février par les frappes israélo-américaines contre l’Iran.

D’après Mizan, Mojtaba Kian aurait transmis à des réseaux hostiles des coordonnées et des informations sur des installations produisant des composants liés aux industries de défense iraniennes. Le média judiciaire affirme également qu’un site ciblé en Iran aurait été frappé pendant la guerre après la transmission de ces informations.

Son exécution est intervenue moins de 50 jours après son arrestation, selon Mizan. Ses biens ont également été confisqués.

Depuis le début du conflit, l’Iran a intensifié les exécutions pour espionnage ou collaboration présumée avec Israël et les États-Unis. Mais jusqu’ici, les personnes exécutées avaient été condamnées pour des faits antérieurs à la guerre.