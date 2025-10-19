L’Iran exécute un homme accusé d’espionnage pour le Mossad

L’Iran a annoncé l’exécution d’un homme condamné pour espionnage au profit d’Israël, marquant un nouvel épisode dans l’escalade de tensions entre les deux pays.

Selon l’agence judiciaire Mizan, la peine de mort a été appliquée samedi matin dans la prison de Qom, au sud de Téhéran. L’individu, dont l’identité n’a pas été révélée, avait été reconnu coupable de « guerre contre Dieu » et de corruption sur Terre, deux des chefs d’accusation les plus graves du code pénal iranien.

Ces derniers mois, les autorités ont multiplié les arrestations et exécutions pour espionnage, notamment au profit du Mossad, les services secrets israéliens. Une nouvelle loi, entrée en vigueur la semaine dernière, renforce les sanctions contre toute personne coopérant avec Israël ou les États-Unis.

Parallèlement, les Gardiens de la Révolution ont annoncé la mort de quatre personnes dans le sud-est du pays, lors d’attaques imputées à des groupes « affiliés à Israël ». Les incidents ont eu lieu dans la province instable du Sistan-Baloutchistan, où s’affrontent régulièrement forces iraniennes, rebelles baloutches et trafiquants.

Téhéran accuse ces groupes d’entretenir des liens avec l’État hébreu, dans un contexte régional de plus en plus explosif.