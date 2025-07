L’Iran exige l’expulsion d’Israël de la FIFA pour "attaques contre des athlètes"

Articles recommandés -

Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, a appelé mercredi la FIFA à expulser Israël, accusant ce dernier d’avoir ciblé des institutions sportives lors de l’opération « Réveil du Lion ». Dans une lettre à la FIFA, Taj affirme que des frappes israéliennes ont touché le siège de la fédération et le camp d’entraînement de l’équipe nationale, tuant un arbitre et blessant 30 joueurs, sans fournir de preuves. Il dénonce des « violations systématiques » et des « meurtres » de civils et d’athlètes.

Taj a également critiqué les États-Unis, co-organisateur de la Coupe du monde 2026, suggérant que l’hostilité américaine pourrait empêcher la participation de l’Iran. Par ailleurs, le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, a exhorté le Comité international olympique (CIO) à sanctionner Israël pour des « crimes » et des « violations des droits humains ».

L’Iran, qui ne reconnaît pas Israël, boycotte systématiquement les compétitions impliquant des Israéliens. En 2019, le judoka iranien Saeid Mollaei fut contraint de perdre un match contre un Israélien, entraînant une suspension de quatre ans de l’Iran par la Fédération internationale de judo. En 2023, l’haltérophile Mostafa Rajaei fut banni à vie pour avoir serré la main d’un compétiteur israélien. Ces actions s’inscrivent dans une campagne iranienne visant à isoler Israël sur la scène sportive internationale.