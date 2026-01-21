L’Iran fait état de 3 117 morts lors des manifestations

Les médias officiels iraniens ont affirmé mercredi que 3 117 personnes avaient été tuées lors des manifestations qui ont éclaté à la fin du mois de décembre et se sont poursuivies pendant plusieurs semaines à travers le pays. Ce chiffre, cité par la télévision d’État, émane de la Fondation iranienne des vétérans et des martyrs, un organisme officiel rattaché au pouvoir.

Selon ce communiqué, 2 427 des victimes sont considérées par les autorités comme des « martyrs » au sens religieux du terme, un statut qui inclut notamment des membres des forces de sécurité. La fondation qualifie ces morts d’« innocentes », sans préciser la part exacte des civils parmi les victimes recensées.

Ces chiffres constituent l’une des rares reconnaissances officielles d’un lourd bilan humain depuis le début de la contestation, déclenchée par une vague de colère sociale et politique. Toutefois, ils sont très éloignés des évaluations avancées par l’opposition iranienne et plusieurs organisations de défense des droits humains, qui estiment que plus de 12 000 personnes auraient été tuées dans la répression.

Les autorités iraniennes continuent de présenter ce mouvement de protestation comme un épisode de « violences terroristes » et d’« émeutes » orchestrées, selon elles, avec le soutien des États-Unis. Les responsables politiques et religieux accusent des « acteurs étrangers » d’avoir alimenté l’instabilité et justifient l’intervention des forces de sécurité comme une réponse nécessaire au chaos.

À l’inverse, des ONG et des militants affirment que des milliers de manifestants pacifiques réclamant des réformes politiques et sociales ont été tués par des tirs directs des forces de l’ordre. Ils dénoncent également des arrestations massives, des disparitions forcées et des restrictions sévères de l’accès à Internet, rendant difficile la vérification indépendante des événements.

Le contraste entre les chiffres officiels et ceux avancés par les opposants illustre l’ampleur du fossé entre le récit du régime et celui de ses détracteurs, alors que la situation en Iran continue de susciter une vive inquiétude au sein de la communauté internationale.