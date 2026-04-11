L’Iran incapable de localiser et de retirer toutes les mines qu’il a posées dans le détroit d’Ormuz

Le détroit d’Ormuz, artère vitale du commerce mondial des hydrocarbures, demeure au cœur des tensions, alors que l’Iran se révèle incapable de sécuriser lui-même la voie maritime qu’il a minée. Selon des responsables américains cités par The New York Times, Téhéran ne parvient pas à localiser ni à neutraliser l’ensemble des mines posées durant le conflit, compromettant toute réouverture fiable du passage.

Ce blocage résulte en partie d’un minage jugé désorganisé. Les Gardiens de la révolution ont fourni des itinéraires théoriquement sûrs, mais ceux-ci restent limités et incertains. Certaines mines seraient dérivantes, rendant leur détection encore plus complexe, tandis qu’il n’est pas établi que toutes les poses aient été rigoureusement documentées ce qui signifie que même pour l’Iran, le contrôle de la situation apparaît aujourd’hui partiel et risqué.

Fait notable, ni l’Iran ni les États-Unis ne disposeraient, selon ces sources, des capacités suffisantes pour mener rapidement une opération complète de déminage dans une zone aussi stratégique et étendue. Cette réalité prolonge l’incertitude sur les marchés énergétiques mondiaux, déjà fortement perturbés par le conflit.

Sur le plan politique, la situation est tout aussi confuse. Washington affirme que le détroit a été rouvert, tandis que des déclarations récentes de Donald Trump laissent entendre que l’Iran continue d’entraver le trafic maritime. Téhéran, de son côté, conditionne la levée du blocage à l’arrêt des frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban, estimant que cette question devait être incluse dans les discussions de cessez-le-feu.

Les États-Unis évoquent une « incompréhension légitime » sur ce point, tout en niant tout engagement concernant le front libanais. Ce désaccord illustre les fragilités de la trêve actuelle et les risques d’une nouvelle escalade.

En minant le détroit d’Ormuz, l’Iran a voulu exercer une pression stratégique majeure. Mais en perdant le contrôle de ces dispositifs, il se retrouve confronté à une menace qu’il ne maîtrise plus totalement, transformant un levier géopolitique en facteur d’instabilité durable.