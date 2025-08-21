L’Iran lance ses premières manœuvres navales depuis la guerre avec Israël

Articles recommandés -

L’Iran a lancé jeudi ses premières manœuvres militaires depuis la fin de la guerre de 12 jours qui l’a opposé à Israël en juin, a rapporté la télévision d’État. L’exercice, baptisé « Puissance durable 1404 », se déroule dans le golfe d’Oman et l’océan Indien, où des navires de guerre iraniens tirent des missiles de croisière et déploient des drones pour frapper des cibles en mer.

Bien que de telles manœuvres soient régulières, celles-ci revêtent une dimension particulière : elles visent à afficher la résilience de Téhéran après un conflit qui a vu Israël détruire plusieurs systèmes de défense aérienne, des sites nucléaires et d’autres infrastructures sensibles. L’armée iranienne, et notamment sa marine qui compte environ 18 000 hommes, n’avait pas subi d’attaques majeures lors des combats.

Depuis la fin de la guerre, les autorités iraniennes insistent sur leur capacité à répliquer à toute "agression israélienne". Le ministre de la Défense, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, a affirmé que de nouveaux missiles avaient été déployés et que les forces armées étaient prêtes à les utiliser « efficacement face à toute aventure ennemie ».

Parallèlement, Téhéran a suspendu sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui surveillait son programme nucléaire alors que l’Iran enrichit désormais de l’uranium à un niveau proche de l’armement. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont prévenu que, faute d’un compromis satisfaisant d’ici au 31 août, ils déclencheraient le mécanisme de « snapback », rétablissant l’ensemble des sanctions de l’ONU levées par l’accord nucléaire de 2015. Une telle décision pourrait porter un coup supplémentaire à une économie iranienne déjà asphyxiée par les sanctions américaines.