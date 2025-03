L'Iran menace d'une riposte "implacacable" après les frappes américaines au Yémen

Le chef des Gardiens de la Révolution iraniens, le général Hossein Salami, a promis dimanche une réponse "appropriée, décisive et concluante" à toute menace, au lendemain des frappes américaines contre les rebelles houthis au Yémen qui ont fait 31 morts selon un responsable de la santé yéménite. Cette déclaration intervient après que le président américain Donald Trump a ordonné une "action militaire décisive et puissante" contre les Houthis et adressé un avertissement à Téhéran : "Votre soutien aux terroristes houthis doit cesser immédiatement."

Dans un discours télévisé, le général Salami a rejeté les menaces de Trump, affirmant que "l'Iran ne déclenchera pas de guerre, mais si quelqu'un menace, il donnera des réponses appropriées, décisives et concluantes". Le commandant a également qualifié les Houthis de "représentants des Yéménites", soulignant que le groupe prenait ses "décisions stratégiques et opérationnelles" de manière indépendante.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a pour sa part affirmé sur X que "le gouvernement américain n'a ni autorité ni légitimité pour dicter la politique étrangère iranienne", rappelant que "l'époque où Washington pouvait dicter la politique de Téhéran s'est terminée en 1979" avec la révolution islamique.

Dans ce contexte de tensions croissantes, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est intervenu lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Marco Rubio, soulignant "la nécessité d'une cessation immédiate de l'usage de la force et l'importance pour toutes les parties de s'engager dans un dialogue politique afin de trouver une solution qui éviterait davantage d'effusion de sang".