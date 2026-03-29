L’Iran menace de frapper des universités américaines au Moyen-Orient

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a menacé de viser des universités américaines implantées au Moyen-Orient, après avoir accusé les États-Unis et Israël d’avoir bombardé deux établissements d'éducation supérieure en Iran. Dans un communiqué relayé par les médias iraniens, ils ont exigé de Washington une condamnation officielle de ces frappes avant lundi à midi, heure de Téhéran, faute de quoi des représailles pourraient être engagées.

Le communiqué appelle également les étudiants, enseignants et employés des campus américains dans la région à s’éloigner d’au moins un kilomètre de ces sites. Plusieurs universités américaines disposent d’antennes dans le Golfe, notamment Texas A&M University au Qatar et New York University aux Émirats arabes unis.

Les frappes incriminées ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi et ont visé plusieurs sites à Téhéran, dont l’Université des sciences et technologies située dans le nord-est de la capitale. Selon des médias locaux, des bâtiments ont été endommagés, sans faire de victimes.

Dans ce contexte de tensions accrues, le président iranien Massoud Pezeshkian a averti les pays du Golfe qu’ils pourraient être pris pour cible s’ils autorisent les États-Unis ou Israël à mener des opérations depuis leur territoire. Il a affirmé que l’Iran ne mène pas d’attaques préventives, mais qu’il ripostera "avec force" en cas d’atteinte à ses infrastructures.

Parallèlement, la pression diplomatique se poursuit. Le président américain Donald Trump a récemment adressé un ultimatum à Téhéran concernant la réouverture du détroit d’Ormuz, tout en prolongeant à deux reprises le délai afin de laisser place à des négociations. Malgré ces ouvertures, l’Iran rejette pour l’instant la proposition américaine en 15 points visant à mettre fin au conflit.