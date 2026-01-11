L’Iran menace Israël en cas d’attaque américaine, Israël en état d’alerte élevée

L’Iran a averti dimanche qu’il riposterait à toute attaque menée par les États-Unis, faisant monter d’un cran les tensions régionales, alors qu’Israël a relevé son niveau d’alerte face à une possible intervention américaine dans le contexte des manifestations massives contre le régime iranien.

S’exprimant devant le Majlis, le Parlement iranien, son président Mohammad-Bagher Ghalibaf a mis en garde contre toute « erreur de calcul ». « Soyons clairs : en cas d’attaque contre l’Iran, les territoires occupés [Israël], ainsi que toutes les bases et les navires américains, seront pour nous des cibles légitimes », a-t-il déclaré. Ancien commandant des Gardiens de la révolution, Ghalibaf a prononcé son discours dans une atmosphère tendue, certains députés scandant des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël.

En parallèle, le président iranien Massoud Pezeshkian a tenté de dissocier les revendications sociales des violences. Tout en reconnaissant les difficultés économiques dénoncées par les manifestants, il a appelé la population à se démarquer des « émeutiers » et des « terroristes », qu’il accuse d’agir sous l’impulsion d’Israël et des États-Unis afin de « créer le chaos ». Les autorités iraniennes ont, dans le même temps, maintenu de sévères restrictions sur l’accès à Internet, pour le troisième jour consécutif.

Côté israélien, des responsables sécuritaires ont indiqué à l'agence Reuters que le pays se trouvait en état de vigilance élevée, sans toutefois préciser les mesures concrètes prises. Cette montée en alerte intervient plus de six mois après un affrontement direct entre Israël et l’Iran qui avait duré douze jours.

Sur le plan diplomatique, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu par téléphone avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, alors que le président Donald Trump multiplie les déclarations menaçantes à l’égard de Téhéran. Washington étudie, selon plusieurs médias américains, des options de frappes contre des sites iraniens, alimentant la crainte d’une nouvelle escalade régionale.