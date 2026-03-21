L’Iran menace les Émirats en cas d’attaque sur des îles disputées

L’Iran a adressé un avertissement ferme aux Émirats arabes unis, menaçant de frapper leur territoire en cas d’attaque visant des îles du Golfe sous contrôle iranien mais revendiquées par Abou Dhabi. Dans un communiqué relayé par l’agence Tasnim, le commandement opérationnel de l’armée iranienne, Khatam al-Anbiya, a indiqué que toute agression lancée depuis le territoire émirati contre ces îles entraînerait une riposte directe.

Téhéran a explicitement évoqué la région de Ras el-Khaïmah comme cible potentielle, promettant des « frappes violentes » si ses intérêts territoriaux étaient menacés. Cette déclaration s’inscrit dans un contexte de tensions régionales accrues, alors que le Golfe reste une zone stratégique majeure pour le commerce mondial de l’énergie.

Les îles d’Abou Moussa ainsi que de Petite et Grande Tunb, situées à proximité du détroit d’Ormuz, constituent depuis des décennies un point de friction entre l’Iran et les Émirats arabes unis. Contrôlées par Téhéran, elles sont revendiquées par Abou Dhabi, qui conteste leur statut et appelle régulièrement à des négociations.

Le détroit d’Ormuz, situé à proximité immédiate de ces territoires, est un passage clé pour le transport du pétrole mondial, avec environ 20% des flux énergétiques internationaux qui y transitent. Toute escalade dans cette zone pourrait ainsi avoir des répercussions majeures sur les marchés énergétiques et la stabilité régionale.

Dans ce contexte déjà tendu, les déclarations iraniennes viennent raviver les inquiétudes d’un élargissement du conflit au-delà de ses fronts actuels, notamment vers les pays du Golfe.