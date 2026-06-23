« L’Iran ne déterminera pas l’avenir du Liban », affirme J.D. Vance

Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé ce mardi que les discussions en cours concernant le Liban ne visaient en aucun cas à accorder à l’Iran une influence sur l’avenir politique du pays. Ses déclarations interviennent au lendemain de son retour à Washington après un sommet avec l'Iran organisé en Suisse.

Dans une lettre adressée à Samir Geagea, l’une des principales figures politiques chrétiennes du Liban et le dirigeant du parti des Forces libanaises, Vance a réaffirmé le soutien de Washington aux institutions officielles du pays. Il a souligné que les États-Unis considèrent le président Joseph Aoun et le gouvernement libanais comme les seules autorités légitimes du pays.

Selon le vice-président américain, l’objectif de l’administration américaine est de renforcer la souveraineté de l’État libanais et sa capacité à exercer son autorité sur l’ensemble du territoire. Il a également insisté sur le fait que les contacts engagés au sujet du Liban ont pour but d’obtenir le respect des engagements pris par le Hezbollah.

« L’Iran ne déterminera pas l’avenir du Liban », a-t-il déclaré, ajoutant que les discussions en cours visent notamment à ce que Téhéran exerce son influence sur le Hezbollah afin que celui-ci respecte les obligations qui lui incombent.