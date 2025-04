"L'Iran négocie par désespoir, pas par force" : l'analyse du Dr Amir Hamidi

Dans un entretien accordé à l'émission "Défense" sur i24NEWS, le Dr Amir Hamidi, expert en contre-terrorisme et ancien du Département de la Justice américain, livre une analyse des récentes ouvertures diplomatiques iraniennes avec Washington concernant le dossier nucléaire.

Un régime aux abois, pas en position de force

"L'Iran ne négocie pas parce qu'il est en position de force, mais parce qu'il est en position de désespoir," affirme d'emblée le Dr Hamidi. Une déclaration qui va à contre-courant des analyses habituelles voyant dans les initiatives diplomatiques iraniennes une démonstration de puissance régionale. Selon l'expert, le régime des mollahs traverse une crise existentielle multidimensionnelle : "Le régime iranien est en mode de survie parce qu'il y a une crise interne qui dure depuis des décennies, il y a des sanctions, il y a un isolement international, et tout cela a sapé les fondations du régime."

Une jeunesse en rupture avec le système

Le Dr Hamidi souligne particulièrement la fracture générationnelle qui menace la pérennité du régime : "Les jeunes aussi rejettent l'idéologie du régime, et les élites ne croient pas en un avenir." Une situation d'autant plus critique que la démographie iranienne est particulièrement jeune, comme il le précisera plus tard : "70% de la population iranienne a moins de 40 ans, ils n'ont pas vécu la révolution." Cette jeunesse, connectée au monde et aspirant à d'autres horizons, constitue selon lui le principal facteur d'instabilité interne pour la République islamique.

La diplomatie comme tactique dilatoire

Pour l'expert irano-américain, les initiatives diplomatiques de Téhéran répondent à une stratégie bien rodée qui n'a rien à voir avec une véritable volonté de résolution des conflits : "Ils utilisent ce dialogue comme une tactique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils négocient, ce n'est pas pour parvenir à la paix, mais pour gagner du temps."

Ce temps gagné servirait, selon le Dr Hamidi, à "rétablir la machine de répression et se renforcer" face aux menaces internes et externes. Une analyse qui rejoint celle de nombreux experts considérant que le programme nucléaire iranien a progressé significativement durant les périodes de négociations avec les puissances occidentales.

Un régime au bord de l'implosion ?

Interrogé sur la viabilité du régime iranien, souvent décrit comme au bord de l'effondrement depuis des années, le Dr Hamidi maintient sa position : "Oui, c'est le cas, parce que dialoguer ce serait une erreur historique, cela permettrait au régime de se reconstruire."

Il souligne les signes tangibles de cette déliquescence : "On voit bien ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, il y a des grèves, l'économie est en train de couler, 90% des Iraniens ne veulent pas du régime."

L'après République islamique déjà envisagé

À la question de qui pourrait succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, il répond avec assurance : "C'est le peuple iranien [...] ils veulent un changement de régime, ils veulent un régime laïc, démocratique." Il évoque ouvertement une option monarchique : "Certains réclament le retour du prince héritier Reza Pahlavi, pour rétablir un régime, donc il est très clair qui va être le prochain chef du régime." Une référence au fils du dernier Shah d'Iran, renversé par la révolution islamique de 1979, qui vit en exil aux États-Unis. Si le Dr Hamidi laisse transparaître un optimisme certain quant à un changement de régime imminent - "on peut espérer que très prochainement le régime va tomber" - la question des moyens pour y parvenir reste entière. L'évocation d'une possible frappe américaine sous l'administration Trump, qui pourrait accélérer la chute du régime, soulève la question des conséquences régionales d'un tel scénario dans un Moyen-Orient déjà en ébullition.

Entre aspiration démocratique du peuple iranien et risque d'embrasement régional, les discussions directes entre Washington et Téhéran prennent, à la lumière de cette analyse, une dimension bien plus complexe qu'un simple dialogue sur le nucléaire.