L'Iran plus proche que jamais de l'arme nucléaire, selon le Washington Post

Un rapport publié mercredi par le Washington Post révèle que l'Iran a considérablement augmenté ses activités sur le site nucléaire de Fordow, le rapprochant plus que jamais de la production d'armes nucléaires. Citant le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur son inspection de l'installation de Fordow en février, le Post souligne que le site fait l'objet d'une expansion significative qui pourrait doubler sa production. De plus, l'Iran a enrichi une quantité croissante d'uranium à un niveau proche de celui utilisé pour les armes, violant la plupart des limites imposées sur la quantité d'uranium enrichi que le pays est autorisé à posséder.

Selon des responsables, l'Iran dispose actuellement d'une quantité suffisante d'uranium hautement enrichi pour créer assez de combustible pour trois bombes nucléaires en seulement quelques jours à quelques semaines. La création d'une bombe "rudimentaire" pourrait prendre jusqu'à six mois, tandis que la production d'une ogive capable d'être montée sur un missile pourrait prendre jusqu'à deux ans.

L'administration Trump s'est retirée de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran en 2018, entraînant l'abandon de l'accord par l'Iran également.

L'administration Trump avait imposé de larges sanctions à l'Iran pour freiner ses activités malveillantes et son programme nucléaire. L'administration Biden, dans une tentative de rétablir l'accord nucléaire, a accordé un allègement significatif des sanctions alors même que l'Iran relançait son programme nucléaire et refusait tout nouvel accord. Des responsables américains et européens ont déclaré que le régime iranien se sent encouragé à poursuivre son programme d'armes nucléaires en raison du renforcement de ses alliances avec la Russie et la Chine.