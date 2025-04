L'Iran privilégie le dialogue indirect avec Washington et met en garde ses voisins

L'Iran repousse les exigences américaines de négociations directes sur son programme nucléaire, tout en signalant sa volonté d'engager des pourparlers indirects via Oman, selon un haut responsable iranien s'exprimant sous couvert d'anonymat. "Les discussions indirectes offrent une chance d'évaluer le sérieux de Washington concernant une solution politique avec l'Iran", a déclaré ce responsable. Bien que ce chemin puisse être "semé d'embûches", ces discussions pourraient débuter prochainement si les messages américains s'y prêtent.

Parallèlement, Téhéran a formellement averti l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et Bahreïn que tout soutien à une attaque américaine contre l'Iran, y compris l'utilisation de leur espace aérien ou territoire par l'armée américaine, serait considéré comme un acte hostile avec "de graves conséquences". Le Guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, a placé les forces armées iraniennes en état d'alerte maximum. Ces tensions surviennent dans un contexte régional déjà explosif, marqué par les conflits à Gaza et au Liban, les frappes au Yémen et les échanges de tirs entre Israël et l'Iran. Selon le responsable iranien, une première phase de discussions indirectes pourrait impliquer des médiateurs omanais faisant la navette entre les délégations iranienne et américaine. Khamenei a autorisé le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi ou son adjoint à participer à ces pourparlers à Mascate.

Le responsable estime qu'une fenêtre d'environ deux mois existe pour parvenir à un accord, craignant qu'Israël ne lance sa propre attaque si les négociations s'éternisent. L'Iran a toujours nié vouloir développer une arme nucléaire, malgré l'accélération "dramatique" de son enrichissement d'uranium à près de 60%, selon l'AIEA.