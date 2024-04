L'Iran promet un "maximum de dégâts" en réponse à la frappe attribuée à Israël sur son QG à Damas

Un haut responsable militaire iranien a réaffirmé samedi la détermination de l'Iran à riposter à l'attaque attribuée à Israël contre son consulat à Damas, affirmant que la réponse de Téhéran veillerait à causer "un maximum de dégâts".

"L'attaque du régime sioniste contre le consulat iranien à Damas ne restera certainement pas sans réponse et, comme l'a dit récemment le guide suprême Ali Khamenei, nous ferons regretter son attaque à l'ennemi", a déclaré Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, cité par l'agence de presse d'État IRNA.

La frappe aérienne de lundi dans la capitale syrienne a tué sept membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l'Iran, dont deux commandants de haut rang, selon le CGRI. Bagheri s'exprimait lors des funérailles de Mohammad-Reza Zahedi, la victime la plus gradée de l'attaque, qui se sont déroulées dans la ville d'Ispahan, dans le centre de l'Iran. Zahedi était chargé de superviser les opérations au Liban et en Syrie pour la Force Qods, la branche du CGRI chargée des opérations extérieures. Zahedi est le commandant iranien le plus haut placé à être tué depuis l'assassinat par les États-Unis, en 2020, du chef de la Force Quds, Qassem Soleimani, en Irak.

"L'Iran déterminera le moment et la nature de la réponse à Israël", a déclaré M. Bagheri, ajoutant que "les représailles de Téhéran seront menées au bon moment et avec un maximum de dégâts pour l'ennemi". Bien que Washington a nié toute implication dans l'attaque de Damas, Bagheri, à l'instar d'autres responsables iraniens, a pointé du doigt les États-Unis. "Que l'Amérique l'accepte ou non, son implication dans les crimes commis par le régime sioniste est claire et la responsabilité du récent incident dans le consulat syrien lui incombe. Les États-Unis doivent être tenus pour responsables", a-t-il estimé.