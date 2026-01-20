L’Iran promet un retour à la normale de l’accès à Internet d’ici la fin de la semaine

Les autorités iraniennes ont annoncé un rétablissement progressif de l’accès à Internet à l’échelle nationale d’ici la fin de la semaine. L’annonce a été faite lundi par Hossein Afshin, vice-président en charge des sciences, de la technologie et de l’économie fondée sur la connaissance, dans un entretien accordé à l’agence Tasnim, proche des Gardiens de la révolution.

Selon Hossein Afshin, cette décision a été prise sur instruction directe du président iranien. Le responsable a précisé que l’accès à Internet devait commencer à être rétabli "dès aujourd’hui ou demain", avec un retour à la normale annoncé au plus tard d’ici vendredi, jour marquant la fin de la semaine en Iran.

Le vice-président a également évoqué la possibilité d’attribuer des adresses IP fixes aux grandes entreprises, une mesure présentée comme un moyen d’atténuer l’impact des restrictions sur certains acteurs économiques. Toutefois, cette solution est jugée largement insuffisante par de nombreux observateurs et défenseurs des droits humains, qui estiment que les perturbations des services et de l’économie numérique resteraient importantes.

L’organisation Human Rights Activists in Iran (HRA) met notamment en doute la portée réelle de cette annonce. Selon elle, même en cas de rétablissement technique du réseau, rien ne garantit un retour aux conditions antérieures. L’organisation cite le président de la commission de la transformation numérique de l’Organisation des syndicats de l’informatique iranienne, pour qui une reconnexion des plateformes étrangères n’est, à ce stade, "pas envisageable".

Pour la HRA, ces déclarations illustrent l’écart croissant entre une simple "connectivité" et un accès effectif et libre à Internet. L’organisation estime que la politique des autorités pourrait s’orienter vers un modèle d’Internet sélectif et fortement contrôlé, limitant l’accès aux contenus et aux services internationaux.

La coupure massive d’Internet avait débuté le 8 janvier aux alentours de 20h30, dans un contexte de manifestations anti-régime à travers le pays. Les restrictions sur les communications numériques sont régulièrement utilisées par les autorités iraniennes lors de périodes de contestation, afin de freiner la circulation de l’information et la mobilisation.