L’Iran promulgue une loi contre le financement du terrorisme

Le président iranien Massoud Pezeshkian a promulgué mercredi une loi majeure ouvrant la voie à l’adhésion de l’Iran à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (CFT). Cette décision, saluée par les réformistes mais décriée par les conservateurs, marque un tournant dans la stratégie de Téhéran pour rétablir ses liens économiques avec l’Occident.

Adoptée en séance au Parlement, la loi vise à mettre l’Iran en conformité avec les exigences du Groupe d’action financière (GAFI), organisme basé à Paris chargé de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’objectif : sortir de la « liste noire » des États non coopératifs où figurent également la Corée du Nord et la Birmanie, et ainsi faciliter l’accès aux marchés financiers internationaux.

Élu sur la promesse d’assouplir les relations avec l’Occident, Pezeshkian espère que ce geste contribuera à alléger les sanctions qui étranglent l’économie iranienne. Toutefois, le Conseil de discernement, organe consultatif du régime, a posé des conditions strictes à l’application du texte.

Les conservateurs redoutent que cette transparence accrue permette à des pays « ennemis » d’obtenir des informations sensibles ou d’entraver le soutien de l’Iran au Hezbollah et au Hamas, deux groupes classés « terroristes » par Washington. Pour les modérés, au contraire, cette réforme constitue une étape essentielle pour reconnecter l’Iran au système bancaire mondial.

C’est la première fois depuis six ans qu’un représentant iranien participe à une réunion plénière du GAFI, signe d’un possible dégel diplomatique.