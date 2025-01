L'Iran qualifie l'accord sur les otages de "défaite d'Israël" et tente de sauver la face

Le régime iranien s'est efforcé jeudi matin de présenter le Hamas et les organisations terroristes palestiniennes comme les vainqueurs de la guerre "Épées de fer", qualifiant l'accord de cessez-le-feu de "défaite pour Israël". Les Gardiens de la Révolution ont déclaré dans un communiqué que "la fin de la guerre et l'imposition du cessez-le-feu représentent une victoire claire et majeure pour la Palestine, et une défaite encore plus grande pour le régime sioniste monstrueux."

Le Guide suprême iranien Ali Khamenei a publié un message en hébreu sur X : "Les livres d'histoire écriront qu'il y avait un groupe qui a assassiné des milliers d'enfants et de femmes à Gaza ! Cependant, tout le monde finira par comprendre que la résistance ferme du peuple palestinien et le soulèvement palestinien ont forcé l'entité sioniste à se retirer."

https://x.com/i/web/status/1879783733475356988 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette rhétorique intervient alors que l'Iran, qui avait commencé la guerre du Hamas avec un avantage stratégique important, se trouve maintenant dans une position affaiblie. Le pays a subi plusieurs revers majeurs ces derniers mois : l'offensive israélienne au Liban a considérablement affaibli le Hezbollah, les milices pro-iraniennes en Irak ont cessé leurs tirs, et le régime d'Assad en Syrie a été renversé.

L'assassinat d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran a représenté une humiliation particulière pour l'Iran, tandis que la vaste offensive aérienne israélienne qui a paralysé ses systèmes de défense, après le tir direct de missiles iraniens vers Israël, l'a laissé vulnérable à de futures attaques. Dans ce contexte d'affaiblissement, l'Iran prévoit de signer demain à Moscou un accord de partenariat stratégique avec la Russie.

La Chine, alliée de l'Iran et de la Russie, s'est jointe aux pays saluant l'accord de cessez-le-feu. Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que "l'accord sera mis en œuvre efficacement et aboutira à un cessez-le-feu complet et permanent à Gaza."