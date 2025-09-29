L'Iran réaffirme son soutien total au Hezbollah et au Liban

L’Iran a réitéré son engagement aux côtés du Liban et de son "mouvement de résistance", promettant une aide "à tous les niveaux". La déclaration a été faite dimanche à Beyrouth par Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, lors d’un entretien avec Naim Qassem, secrétaire général du Hezbollah.

"Nous sommes présents sous toutes les formes de soutien au Liban et à sa résistance", a affirmé Larijani, cité par l’Agence nationale d’information libanaise.

De son côté, Naim Qassem a exprimé sa reconnaissance pour l’appui constant de Téhéran, soulignant que le Liban demeurait ferme face aux pressions des États-Unis et d’Israël. Le dirigeant du Hezbollah a ajouté que son organisation "reste ouverte au dialogue avec toutes les parties" et prête à coopérer avec ceux qui s’opposent à Israël.

Arrivé la veille dans la capitale libanaise, Ali Larijani s’était également entretenu avec le président du Parlement, Nabih Berri.

L’Iran est considéré comme le principal soutien du Hezbollah, organisation qualifiée de terroriste par de nombreux pays occidentaux. Téhéran a toujours assuré qu’il continuerait à appuyer le mouvement chiite libanais. En mars 2024, un rapport avait révélé que l’Iran utilisait des ports européens afin de dissimuler des cargaisons d’armes destinées au Hezbollah au Liban.