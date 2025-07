L'Iran réclame des compensations aux États-Unis et à Israël pour les attaques subies

Articles recommandés -

L'Iran a annoncé mardi qu'il engageait des démarches internationales pour obtenir reconnaissance et réparations suite aux frappes menées par les États-Unis et Israël contre la République islamique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, a fait cette déclaration lors d'un entretien téléphonique avec son homologue arménien Ararat Mirzoyan.

Des violations de souveraineté dénoncées

Araghtchi a souligné que Téhéran considère ces attaques comme une violation de sa souveraineté nationale et du droit international. Il a appelé la communauté internationale et les Nations unies à tenir Washington et Jérusalem pour responsables de ces actions.

"La République islamique d'Iran poursuit sérieusement son droit d'obtenir la reconnaissance de l'agresseur et de demander compensation auprès des organisations internationales", a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

L'échange entre les deux ministres a également porté sur les développements régionaux et les relations bilatérales entre Téhéran et Erevan. Mirzoyan a réitéré la condamnation de l'Arménie concernant ces actions militaires et exprimé l'espoir d'un maintien du cessez-le-feu pour restaurer la stabilité régionale.

Un conflit de douze jours aux lourdes conséquences

Israël avait lancé l'offensive le 13 juin, ciblant des responsables militaires iraniens de haut rang et des scientifiques nucléaires lors de frappes de précision. Selon les médias iraniens, plus de 900 personnes auraient péri durant ces douze jours de conflit. Les États-Unis ont pris part aux frappes le 22 juin en bombardant les installations nucléaires stratégiques de Fordo, Ispahan et Natanz, marquant une escalade significative dans cette crise.

Des dégâts considérables aux installations nucléaires

Dans une interview diffusée cette semaine sur CBS News, Araghtchi a révélé que le bombardement du site nucléaire de Fordo avait causé des dommages "sérieux et lourds". "Personne ne sait exactement ce qui s'est passé à Fordo. Cependant, ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que les installations ont été sérieusement et lourdement endommagées", a-t-il expliqué. Le ministre iranien a ajouté qu'il demeurait incertain si ces installations pourraient être restaurées : "Nous devons attendre et voir si elles peuvent être relancées".