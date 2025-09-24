L’Iran reconstruit ses sites de production de missiles détruits par Israël

Articles recommandés -

Des images satellites analysées par l’Associated Press révèlent que l’Iran a entamé la reconstruction de plusieurs sites de production de missiles, gravement endommagés lors de la guerre de 12 jours avec Israël en juin dernier. Ces sites, dont l’usine de Parchin près de Téhéran, sont essentiels au programme de missiles de la République islamique, considéré comme l’un de ses rares moyens de dissuasion militaire.

Cependant, un élément crucial manque encore pour relancer pleinement la production : les mélangeurs planétaires, machines indispensables pour fabriquer le carburant solide des missiles. Leurs pales tournent autour d’un axe central, comme des planètes, garantissant un mélange homogène des composants explosifs.

Selon des experts cités par l’AP, Téhéran chercherait activement à se procurer ces équipements, notamment en Chine, d’où il a déjà importé des ingrédients et des pièces pour son programme balistique par le passé. La reprise de ces achats pourrait être compliquée par la possible réactivation, ce mois-ci, des sanctions de l’ONU, qui interdiraient tout développement lié aux missiles.

Ces efforts interviennent alors que l’Iran craint une nouvelle confrontation avec Israël et souhaite reconstituer ses capacités après la destruction d’une grande partie de ses défenses aériennes. Le président iranien Masoud Pezeshkian doit d’ailleurs s’exprimer à l’Assemblée générale des Nations unies dans la journée. Pour les spécialistes, si l’Iran parvient à acquérir à nouveau ces machines, son infrastructure industrielle pourrait redevenir opérationnelle très rapidement.