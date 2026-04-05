L'Iran répond à l'ultimatum de Trump : "les portes de l'enfer s'ouvriront pour vous"

La confrontation verbale entre les États-Unis et l’Iran a franchi un nouveau seuil après des menaces explicites liées au contrôle du détroit d’Ormuz, axe stratégique majeur pour le commerce mondial de pétrole. Le président américain Donald Trump a sommé Téhéran de rouvrir ce passage maritime sous 48 heures, sous peine de frappes massives visant des infrastructures vitales du pays.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a averti que "l’enfer" s’abattrait sur l’Iran si ses exigences n’étaient pas respectées. Cette déclaration intervient alors que Téhéran a, selon plusieurs indications, fortement perturbé la navigation dans le détroit, en le déclarant "fermé" et en déployant des moyens militaires tels que drones, missiles, vedettes rapides et mines navales, dissuadant ainsi le trafic commercial.

La réaction iranienne ne s’est pas fait attendre. Le général Ali Abdollahi Aliabadi a dénoncé des propos "nerveux, déséquilibrés et stupides", affirmant que la menace américaine ne ferait qu’ouvrir "les portes de l’enfer" pour Washington. Dans le même temps, les Gardiens de la révolution ont assuré que le détroit restait "fermement sous leur contrôle" et ne serait pas rouvert sous pression américaine.

Par ailleurs, Donald Trump a affirmé que le président iranien Massoud Pezeshkian aurait sollicité un cessez-le-feu, une déclaration rapidement démentie par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui l’a qualifiée de "fausse et infondée". Dans ce contexte de tensions extrêmes, la question du détroit d’Ormuz apparaît plus que jamais au cœur d’un bras de fer stratégique aux implications internationales majeures.