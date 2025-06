L'Iran revendique le vol de documents israéliens : "de la propagande gonflée" selon un expert américain

Norman T. Roule, ancien haut fonctionnaire des services de renseignement américains spécialisé sur l'Iran, a analysé dimanche soir sur i24NEWS les récentes déclarations iraniennes concernant le vol présumé de documents secrets israéliens.

Une capacité cyber réelle mais limitée

Articles recommandés -

"Vous pouvez prendre au sérieux que l'Iran a mis la main sur des documents, mais il est peu probable qu'ils soient particulièrement sensibles", tempère l'expert. Les capacités cyber iraniennes ont démontré leur aptitude à obtenir des informations non classifiées, parfois en grande quantité, mais la machine de propagande de Téhéran "va gonfler l'importance de cette information" pour prouver à son audience intérieure qu'elle agit contre Israël.

Guerre psychologique et timing stratégique

Selon Roule, cette annonce relève davantage de la guerre psychologique. L'Iran cherche à prouver qu'il est "l'égal d'Israël dans sa capacité de renseignement" et qu'il défend la République islamique révolutionnaire face aux opérations israéliennes, notamment contre l'industrie nucléaire iranienne. Le timing n'est pas fortuit : ces révélations interviennent alors que les négociations sur le nucléaire iranien stagnent entre Washington et Téhéran, et coïncident avec la réunion du conseil d'administration de l'Agence internationale pour l'énergie atomique.

Opérations de bas niveau

L'expert relativise également la multiplication des affaires d'espionnage pro-iranien en Israël : "Les opérations sont généralement de très bas niveau. Les individus recrutés sont rarement des gens qui ont un accès important." Contrairement aux prétentions iraniennes d'avoir accès à des secrets d'État, la réalité montre des recrutements d'individus ordinaires sans accès privilégié aux installations sensibles.

"Si le passé est un modèle, on va voir beaucoup de matériaux non classifiés provenant d'une opération cyber que l'Iran a menée depuis quelque temps", conclut Roule, soulignant le caractère probablement "énormément gonflé" de ces revendications.