L'Iran revendique le vol de milliers de documents sur le nucléaire israélien

L'Iran a affirmé samedi avoir réussi à s'emparer de "documents de renseignement liés au projet nucléaire d'Israël". Selon ces déclarations diffusées sur la télévision officielle iranienne, "des milliers de documents de renseignement sensibles et secrets" auraient été dérobés à Israël.

Une opération d'envergure selon Téhéran

Cette affirmation, également relayée par le site libanais Al-Mayadeen proche du Hezbollah et de l'Iran, soutient que les services de renseignement iraniens ont saisi une vaste archive contenant des informations "sensibles et stratégiques", incluant des plans et des données sur les installations nucléaires israéliennes. L'Iran décrit cette opération comme un "coup sévère" porté à Israël, affirmant avoir obtenu "des milliers de documents liés au projet et aux installations nucléaires israéliennes".

Lien avec des espions présumés

L'agence de presse iranienne Tasnim rapporte que cette opération aurait vraisemblablement été menée par Roei Mizrahi et Almog Attias, deux Israéliens de 25 ans originaires de Nesher, récemment accusés d'espionnage au profit de l'Iran.

Selon l'acte d'accusation, ces deux amis d'enfance auraient notamment tenté d'installer des caméras dans la localité du ministre de la Défense israélien Israël Katz.

Questions sur l'authenticité

Ces révélations iraniennes interviennent dans un contexte de tensions extrêmes entre Téhéran et Jérusalem. Si elles se confirmaient, elles constitueraient une faille de sécurité majeure pour Israël concernant son programme nucléaire présumé.

Cependant, l'authenticité de ces affirmations reste à vérifier, l'Iran ayant régulièrement recours à la désinformation dans sa guerre psychologique contre Israël. Aucune confirmation indépendante de ces allégations n'a pour l'instant été apportée.