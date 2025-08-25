L'Iran s'inquiète : "Israël et les États-Unis veulent créer des divisions internes"

Articles recommandés -

Selon des informations publiées lundi en Iran, l'état-major général des forces armées de la République islamique a déclaré dans un communiqué que les dirigeants américains et israéliens cherchent à créer des divisions et une polarisation entre le peuple et le gouvernement iraniens. L'institution militaire a annoncé son intention de "traiter avec détermination et force toute menace qui pourrait surgir", soulignant qu'elle "fera regretter à jamais leurs actions aux ennemis".

L'état-major a procédé à une évaluation du soutien populaire iranien durant la guerre contre Israël. Il a été souligné qu'"après que les dirigeants américains et israéliens ont subi une défaite militaire lors de cette guerre de 12 jours, ils ont aspiré à créer des divisions internes, des dissensions et une polarisation en Iran pour compenser leur défaite". Le communiqué s'est conclu par la promesse d'actions futures "plus déterminées" contre les ennemis du régime iranien.

La semaine dernière, le conseiller militaire principal du Guide suprême iranien Ali Khamenei avait averti qu'une nouvelle guerre avec Israël ou les États-Unis constituait un scénario probable. Il avait défini le cessez-le-feu actuel non comme la fin des combats, mais comme une étape supplémentaire du conflit.

Yahya Rahim Safavi, général des Gardiens de la révolution, a ajouté : "Une nouvelle guerre pourrait éclater, et il se peut qu'après celle-ci, il n'y ait plus d'autres affrontements". Il a conclu : "L'Iran doit aspirer à renforcer sa puissance, tant au niveau régional qu'international".