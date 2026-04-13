L’Iran salue le "leadership" du pape dans un contexte de tensions avec les États-Unis

La réaction de l’Iran aux prises de position du pape s’inscrit dans une séquence diplomatique et médiatique plus large, marquée par de fortes tensions entre Washington, le Vatican et Téhéran. Après le président iranien Massoud Pezeshkian, c’est au tour du président du Parlement, Mohammad Ghalibaf, de saluer publiquement le « leadership » du pape Leon XIV.

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Dans un message publié sur le réseau X, Mohammad Ghalibaf a repris et amplifié les propos du souverain pontife appelant à la fin des violences au Moyen-Orient. « Je n’ai pas peur résonne alors qu’il condamne les crimes de guerre d’Israël et des États-Unis. Ce slogan éclaire le chemin pour tous ceux qui refusent de rester silencieux face au meurtre d’innocents », a-t-il écrit.

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Cette prise de position intervient après plusieurs déclarations du pape condamnant la guerre et appelant à la paix. Le souverain pontife a notamment dénoncé « la spirale de violence » et affirmé que « Dieu ne bénit aucun conflit », réaffirmant une ligne constante du Vatican en faveur de la désescalade . Parallèlement, il a insisté sur la nécessité de « rechercher la paix et rejeter la guerre » dans ses interventions récentes .

Dans ce contexte, les déclarations iraniennes ne relèvent pas uniquement d’un soutien religieux, mais d’un positionnement stratégique. En valorisant la parole du pape, Téhéran cherche à s’appuyer sur une autorité morale internationale pour légitimer sa critique des opérations militaires menées par les États-Unis et Israël.

Cette convergence ponctuelle contraste avec les tensions accrues entre le pape et le président américain Donald Trump, qui a vivement critiqué le souverain pontife, le qualifiant notamment de « faible » sur la scène internationale.

Ainsi, l’Iran ne « soutient » pas le pape au sens classique, mais instrumentalise ses déclarations pacifistes pour renforcer son discours politique.