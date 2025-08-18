L'Iran se réjouit des dissensions en Israël : "les manifestations sont le signe d'une crise"

Articles recommandés -

L’Iran a réagi lundi aux manifestations qui ont secoué Israël, affirmant qu’elles témoignent de la profondeur de la crise que traverse l’État hébreu. "Les protestations dans les 'territoires occupés' sont très significatives. Le régime israélien est confronté à de graves difficultés et l’insistance de ses dirigeants à poursuivre la guerre a provoqué de la colère, non seulement dans la région mais aussi au sein même de la société israélienne", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei. Selon lui, "la patience de la population s’épuise et les manifestations d’hier en sont la preuve".

Baghaei s’est également exprimé sur la visite à Téhéran du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de son adjoint. Ce déplacement visait, selon lui, à évaluer la coopération entre l’Iran et l’agence, après ce qu’il a qualifié d’"attaques du régime sioniste et des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran". Des discussions supplémentaires avec l’AIEA doivent avoir lieu prochainement.

En Israël, les manifestations de dimanche ont pris une ampleur considérable. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à travers le pays. À Tel-Aviv, les familles des otages ont organisé un rassemblement place Habima avant de marcher vers l’ambassade des États-Unis, appelant le président Donald Trump à intervenir. De nombreux commerces, restaurants et entreprises de divers secteurs se sont joints à une journée de grève, réclamant la libération de tous les otages dans le cadre d’un accord unique ainsi qu’une fin rapide de la guerre.

La réaction politique ne s’est pas fait attendre. Dans la coalition, plusieurs responsables ont dénoncé les manifestations avec virulence. Le président de la commission des Finances, Hanoch Milwidsky, a accusé les protestataires de "soutenir le Hamas" et de vouloir "brûler le pays pour empêcher sa (le Hamas) destruction". Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a parlé d’un "dangereux coup de communication" qui "enterre les otages dans les tunnels" et pousse Israël "à céder à ses ennemis".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lui aussi condamné fermement les mobilisations. Selon lui, ceux qui exigent la fin de la guerre sans l’élimination du Hamas "renforcent l’intransigeance de l’organisation terroriste, retardent la libération des otages et garantissent que les atrocités du 7 octobre se répéteront, ouvrant la voie à une guerre sans fin".