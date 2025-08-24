Articles recommandés -

Des sources iraniennes ont déclaré dimanche au quotidien britannique The Telegraph que Téhéran serait disposé à "réduire le niveau d'enrichissement de l'uranium de 60% à 20%, dans une tentative d'empêcher la Grande-Bretagne de rétablir les sanctions de l'ONU et de diminuer les risques d'attaques supplémentaires d'Israël et des États-Unis".

Selon ce rapport, Ali Larijani, nouveau secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, mène des discussions avec le régime des mollahs pour modifier la politique nucléaire. "Larijani tente de convaincre le système de réduire le niveau d'enrichissement afin d'éviter une guerre supplémentaire", a déclaré un haut responsable iranien.

Cependant, cette initiative se heurte à une forte opposition des Gardiens de la Révolution. Malgré cette résistance, la direction du régime semble désormais encline à faire preuve de flexibilité et à envisager un renouvellement des relations avec les puissances occidentales.

À titre d'exemple, i24NEWS avait révélé en exclusivité il y a environ un mois qu'une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) devrait se rendre en Iran. Cette mission, composée d'experts techniques, aura pour objectif de reprendre la supervision des sites nucléaires iraniens.

Cette évolution intervient dans un contexte de tensions régionales accrues et pourrait marquer un tournant dans la crise nucléaire iranienne.