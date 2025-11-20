L’Iran sollicite l’Arabie saoudite pour relancer les pourparlers sur le nucléaire avec Washington

L’Iran a fait appel à l’Arabie saoudite afin d’influencer les États‑Unis en vue de relancer des négociations sur le nucléaire au point mort, selon deux sources région-ales informées du dossier, a rapporté l'agence Reuters. L’initiative émerge alors que Téhéran s’inquiète de la perspective d’une nouvelle offensive aérienne israélienne et de la détérioration de sa situation économique.

Un jour avant la visite de l’Mohammed bin Salman à la Maison-Blanche, le président iranien Massoud Pezeshkian aurait envoyé une lettre au dirigeant saoudien effectif, rapportent les médias iraniens et saoudiens.

Dans ce courrier, Pezeshkian affirme que l’Iran « ne cherche pas le conflit », qu’elle souhaite « une coopération régionale plus profonde » et reste « ouverte à résoudre le différend nucléaire par la diplomatie », à condition que ses droits soient garantis. Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié ce message de « purement bilatéral », tandis que le bureau saoudien concerné n’a pas immédiatement réagi.

Les pourparlers entre l’Iran et les États-Unis sont bloqués depuis des frappes israélo-américaines en juin. L’Arabie saoudite, bien que traditionnellement en rivalité avec l’Iran, dispose d’une position stratégique forte vis-à-vis de Washington et pourrait jouer un rôle de médiateur. Un responsable du Golfe a indiqué : « Le prince héritier veut que ce conflit se termine pacifiquement … et il est prêt à aider. »

Cette démarche révèle la crainte iranienne de voir s’élargir ou s’intensifier le front – tant militaire que diplomatique – alors que l’économie iranienne souffre de sanctions et d’une inflation croissante. La relance des négociations pourrait offrir à Téhéran une « sortie de crise » diplomatique, mais uniquement si elle obtient des garanties sur ses intérêts et sa souveraineté nucléaire.