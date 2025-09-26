L'Iran soupçonné d'avoir effectué des essais secrets de missiles

Début septembre, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux iraniens montraient d'étranges traînées lumineuses dans le ciel, faisant naître des spéculations sur de possibles essais de missiles. De nouvelles images satellites obtenues par l'agence Associated Press viennent étayer cette hypothèse.

Les clichés révèlent des traces de brûlure et de combustion sur le site spatial "Imam Khomeini", dans le nord de l'Iran, témoignant d'une activité de lancement récente. Ces indices visuels renforcent les soupçons d'un test de missile balistique intercontinental, malgré le silence officiel des autorités iraniennes. Seul un député isolé avait évoqué publiquement, sans preuve, la conduite d'un tel essai ce mois-ci.

Parallèlement, l'analyse d'images satellites révèle que l'Iran a entrepris la reconstruction de sites de production de missiles endommagés lors des frappes israéliennes de juin dernier. Cette remise en état témoigne de la volonté de Téhéran de reconstituer ses capacités balistiques.

Toutefois, les experts notent qu'il manque encore à l'Iran des équipements cruciaux, notamment des mélangeurs planétaires nécessaires à la fabrication du carburant solide pour missiles.