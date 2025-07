L'Iran tente à nouveau de réarmer ses alliés malgré les revers

Articles recommandés -

Malgré les frappes israéliennes et américaines qui ont visé ses dirigeants militaires et ses installations nucléaires, l’Iran multiplie les efforts pour réarmer ses milices alliées au Moyen-Orient. Plusieurs saisies récentes d’armes sophistiquées à destination des Houthis, du Hezbollah et d’autres groupes pro-iraniens témoignent d’un regain d’activité de la République islamique dans la région.

Au Yémen, les forces alliées au gouvernement reconnu par la communauté internationale ont intercepté cette semaine un chargement record en provenance d’Iran. La cargaison — dissimulée sous des climatiseurs à bord d’un boutre — comprenait 750 tonnes de missiles de croisière, missiles antinavires et antiaériens, ogives, moteurs de drones et composants de ciblage. Il s’agit de la plus importante saisie d’armes iraniennes conventionnelles jamais réalisée, selon le Commandement central américain (CENTCOM).

En Syrie, le nouveau gouvernement, hostile à Téhéran, a intercepté plusieurs cargaisons d’armes à ses frontières avec l’Irak et le Liban, dont des roquettes Grad et des missiles Kornet dissimulés dans un camion transportant des concombres. Ces saisies illustrent les difficultés croissantes de l’Iran à maintenir son corridor de transfert d’armes depuis la chute du régime d’Assad.

Le Hezbollah, affaibli par une campagne israélienne d’envergure à l’automne dernier, tente lui aussi de se réapprovisionner. Bien que ses réseaux de contrebande aient été en grande partie désorganisés, le groupe chiite parvient à produire localement des drones et des roquettes, tout en continuant à faire passer discrètement des armes sophistiquées via la Syrie.

Les Houthis, de leur côté, semblent déjà bénéficier de ce soutien renouvelé. La semaine dernière, ils ont coulé deux navires marchands en mer Rouge à l’aide de drones et de missiles, tuant au moins trois marins et prenant des otages.

Selon plusieurs experts, le timing et l’ampleur de ces réapprovisionnements montrent que l’Iran cherche à compenser rapidement les pertes récentes de ses alliés, et à maintenir une pression constante sur Israël et les voies maritimes commerciales régionales.

Téhéran, de son côté, dément toute implication, qualifiant ces accusations de "sans fondement". Pourtant, les documents retrouvés à bord des cargaisons interceptées, rédigés en farsi, pointent clairement vers l’Iran comme source.