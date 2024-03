L'Iran utilise des ports en Europe pour envoyer des armes au Hezbollah, révèle "The Telegraph"

L'Iran aurait utilisé des ports européens pour camoufler des envois d'armes destinés au Hezbollah au Liban, a rapporté, jeudi, le journal britannique "The Telegraph", citant des sources anonymes. Selon ces révélations, les cargaisons d'armes débarquées initialement au port syrien de Lattaquié seraient ensuite transférées vers le Liban avant que les navires ne reprennent la mer vers l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Cette manœuvre permettrait de masquer la finalité et l'origine des expéditions.

"L'Europe, avec ses ports majeurs, sert d'écran de fumée. Les vastes infrastructures portuaires facilitent les manipulations, contrairement à un petit port où les contrôles seraient plus rigoureux", explique une source de renseignement israélienne de haut niveau citée par le journal. Cette stratégie intervient dans un contexte où le Hezbollah, depuis le 8 octobre, multiplie les attaques contre des localités israéliennes et des positions militaires le long de la frontière, revendiquant ces actes comme un soutien à Gaza en temps de guerre. Ces agressions ont conduit à l'évacuation prolongée des zones frontalières israéliennes, entraînant d'importantes pertes humaines et matérielles.

AP Photo/Hussein Malla

Ronen Solomon, un spécialiste du renseignement, a indiqué au Telegraph que ces méthodes de transport maritime sont une réponse aux récentes frappes israéliennes ciblant les infrastructures aériennes et terrestres en Syrie et au Liban. Les attaques aériennes sur les transferts d'armes iraniennes se sont intensifiées, devenant plus fréquentes et plus dévastatrices depuis octobre dernier, selon Reuters qui cite des sources des renseignements syriens.

La situation tendue à la frontière israélo-libanaise, marquée par des affrontements quasi quotidiens, a fait plusieurs victimes des deux côtés, exacerbant les tensions et les craintes d'un conflit majeur. Malgré les efforts de médiation, aucun accord n'a été trouvé pour désamorcer la situation. Israël, en réponse, exige le retrait du Hezbollah conformément à la résolution de l'ONU de 2006 pour garantir la sécurité de sa frontière nord.