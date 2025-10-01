L'Iran veut durcir les sanctions contre l’espionnage au profit d’Israël et des États-Unis

Les autorités iraniennes ont approuvé un projet de loi renforçant les sanctions contre toute personne reconnue coupable d’espionnage au profit d’Israël et des États-Unis. Ce texte, validé par le Conseil des gardiens de la Constitution, doit encore être signé par le président iranien avant son entrée en vigueur.

Présenté au Parlement le 23 juin, alors que l’Iran et Israël étaient engagés dans une guerre de 12 jours, le projet de loi prévoit des peines nettement plus lourdes que celles en vigueur. Ce conflit avait été marqué par des frappes israéliennes inédites contre les programmes nucléaire et balistique iraniens, auxquelles Washington avait brièvement participé. Téhéran avait répliqué en tirant plus de 500 missiles balistiques et environ 1 100 drones vers Israël.

Les nouvelles dispositions stipulent que l’« assistance délibérée au régime sioniste ou à des pays hostiles » constitue une « corruption sur terre », l’une des charges les plus graves en droit iranien, passible de la peine de mort. La loi prévoit également jusqu’à deux ans de prison pour toute utilisation ou commerce d’appareils Internet non autorisés, tels que Starlink, souvent employés pour contourner la censure.

En outre, l’envoi d’images ou de vidéos à des « chaînes hostiles » susceptibles de nuire à la sécurité nationale pourra entraîner jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Enfin, le texte interdit toute « marche illégale ou rassemblement en temps de guerre ».