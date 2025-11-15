L’Iran veut renforcer la répression contre les femmes qui ne portent pas le hijab

Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholamhossein Mohseni Ejei, a appelé à un renforcement des mesures contre les « anomalies sociales », visant plus particulièrement les femmes qui ne respectent plus l’obligation du port du hijab, rapporte la presse locale.

Depuis la révolution islamique de 1979, la loi impose à toutes les Iraniennes de se couvrir les cheveux en public et de porter des vêtements amples. Mais dans les grandes villes, notamment Téhéran, de nombreuses femmes circulent désormais tête nue, en jeans et baskets, un phénomène devenu l’un des principaux sujets de tension avec les autorités conservatrices.

« J’ai ordonné au procureur général et à l’ensemble des procureurs du pays de demander aux forces de sécurité d’identifier les mouvements organisés, y compris liés à l’étranger, qui encouragent ces anomalies sociales, afin qu’ils soient présentés à la justice », a déclaré Ejei, cité par le quotidien Etemad.

Il a affirmé que « l’un des volets des efforts de l’ennemi réside dans la question de la nudité et du non-respect du hijab », un terme qui, dans le lexique officiel, englobe tout vêtement jugé inapproprié par les autorités.

La contestation du hijab obligatoire a pris une ampleur inédite depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, à la suite de son arrestation par la police des mœurs. Depuis, de nombreuses femmes défient ouvertement la loi, malgré les arrestations, les amendes et les campagnes de surveillance renforcée.

Les propos du chef du pouvoir judiciaire confirment la volonté du régime d’intensifier la répression, alors que le mouvement de désobéissance civile autour du hijab continue de s’enraciner dans la société iranienne.