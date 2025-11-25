L’ONU alerte : l’économie palestinienne s’effondre à son plus bas niveau depuis vingt ans

La guerre de deux ans entre Israël et le Hamas, combinée aux restrictions économiques, a provoqué un effondrement sans précédent de l’économie palestinienne, selon un rapport publié mardi par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). L’organisation estime que des décennies de croissance ont été balayées, ramenant le PIB par habitant fin 2024 à son niveau de 2003, effaçant ainsi vingt-deux ans de progrès socio-économiques.

La CNUCED souligne que les destructions massives d’infrastructures, d’actifs productifs et de services publics dans la bande de Gaza ont fait replonger le territoire dans une crise majeure, classée parmi les dix pires au monde depuis 1960. Les marchés locaux, comme celui de Khan Younès, témoignent de l’ampleur du choc subi par une population déjà fragilisée par les hostilités et la pauvreté chroniques.

Selon le rapport, la reconstruction de Gaza nécessitera un soutien international considérable et pourrait s’étendre sur plusieurs décennies tant les besoins humanitaires et matériels sont colossaux. L’économie de la Judée-Samarie traverse, elle aussi, sa pire récession jamais enregistrée. Les restrictions de mouvement, la dégradation des conditions de travail et la contraction de l’ensemble des secteurs économiques ont accentué la vulnérabilité du territoire.

L’ONU met en garde contre un risque durable d’effondrement économique si l’aide internationale n’est pas renforcée et si les obstacles structurels à la circulation des biens et des personnes ne sont pas levés. Pour la CNUCED, seule une stabilisation durable et un accès accru aux investissements pourront permettre aux Territoires palestiniens de se relever.