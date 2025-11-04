Un rapport de ONU alerte sur la montée en puissance des Houthis dans "l’axe du mal" régional

Un rapport du groupe d’experts des Nations unies sur le Yémen, publié ce mardi par le média saoudien Al-Hadath, met en lumière une escalade sans précédent de la coopération entre le mouvement houthi soutenu par l’Iran et plusieurs organisations armées régionales, dont Al-Shabaab en Somalie et Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA). Le document évoque également des liens persistants avec l’Iran, le Hezbollah au Liban et le Hamas, dans le cadre de ce que les experts qualifient de renforcement de « l’axe du mal » au Moyen-Orient.

Selon ce rapport, remis au Conseil de sécurité début octobre 2025, les Houthis ne se limitent plus à un rôle local dans le conflit yéménite, mais font désormais partie intégrante d’un vaste réseau régional contribuant à la déstabilisation du Moyen-Orient. L’équipe d’experts souligne que l’alliance entre les Houthis, l’Iran, le Hezbollah et le Hamas demeure active, malgré des analyses précédentes suggérant un affaiblissement de ces liens.

Le rapport cite notamment les propos du chef du mouvement houthi, Abdel-Malik al-Houthi, évoquant publiquement un « soutien mutuel » avec le Hamas. Les experts notent aussi que la libération par les Houthis de l’équipage du navire Galaxy Leader, en janvier 2025, a coïncidé avec la libération d’otages par le Hamas, ce qui témoignerait d’une coordination politique et médiatique entre les deux groupes.

Le média yéménite Yemen Future rapporte que des conseillers du Hezbollah sont toujours présents dans les zones contrôlées par les Houthis, où ils continuent d’apporter un appui technique aux programmes de missiles et de drones. Cette présence perdurerait malgré le départ de l’officier iranien Abdul Reza Shahlai de Sanaa. Le rapport mentionne également la mort de combattants houthis au Liban, tués lors d’attaques israéliennes contre des positions du Hezbollah en septembre 2024.

Les experts de l’ONU ont également relevé la poursuite de relations opérationnelles entre les Houthis et AQPA, incluant un accord tacite de non-agression et une coordination sur le terrain contre les forces gouvernementales yéménites. Les Houthis auraient notamment fourni des soins médicaux à des combattants d’Al-Qaïda dans les zones sous leur contrôle, tandis que des échanges directs auraient eu lieu entre responsables houthis et dirigeants d’AQPA pour planifier des actions communes.

Le rapport conclut que ces activités constituent une violation manifeste de l’embargo sur les armes imposé aux Houthis par la résolution 2216 du Conseil de sécurité (2015). Les experts estiment que le mouvement houthi cherche à étendre son influence régionale en s’appuyant sur une coopération croissante avec des organisations terroristes transnationales, dans le but de renforcer sa puissance militaire et ses capacités économiques.