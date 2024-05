L'opération à Rafah vise à transférer le contrôle du point de passage du Hamas à une entreprise privée américaine (média)

Israël a promis aux États-Unis et à l'Égypte que son opération limitée dans la ville gazaouie de Rafah viserait à soustraire le point de passage de Rafah, qui relire Gaza à l'Égypte au contrôle du Hamas afin d'empêcher la contrebande d'armes et d'autres marchandises interdites, selon le quotidien Haaretz.

Le média israélien affirme que le plan consiste à transférer le contrôle de ce point de passage clé à une société de sécurité privée américaine après la fin de l'offensive des forces de défense israéliennes. Le média indique également que des négociations sont en cours avec la société anonyme, qui emploie d'anciens soldats d'élite américains et qui est experte dans la sécurisation de sites stratégiques en Afrique et au Moyen-Orient. Israël et les États-Unis aideront la société en cas de besoin. Israël aurait promis de n'opérer que dans la partie orientale de la ville et de ne pas endommager les infrastructures frontalières.