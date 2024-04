L'opération de Rafah durera 6 semaines, y compris l'évacuation des civils de Gaza (média)

Tsahal se prépare à évacuer les civils palestiniens de Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, avant l'offensive prévue dans cette zone, selon des responsables israéliens et égyptiens cités par le Wall Street Journal.

Des responsables égyptiens informés des plans israéliens auraient déclaré que les deux ou trois premières semaines de l'opération consisteraient à évacuer les civils, en coordination avec les États-Unis, l'Égypte et d'autres pays arabes.

L'évacuation consistera à déplacer les civils vers la ville voisine de Khan Younès, entre autres, et à mettre en place des abris avec des tentes, de la nourriture et des installations médicales. Ensuite, Tsahal déplacera progressivement leurs troupes vers Rafah qui cibleront "les zones où Israël pense que les dirigeants et les combattants du Hamas se cachent", selon les responsables. Israël a déclaré que Rafah, où quatre des 24 bataillons du Hamas sont déployés, reste le dernier bastion important du Hamas dans la bande de Gaza, après que Tsahal a opéré dans le nord et le centre du territoire palestinien. Les responsables égyptiens affirment que les combats à Rafah devraient durer au moins six semaines, selon le média américain, bien que le calendrier "reste incertain". Outre la destruction des quatre bataillons du Hamas qui se cacheraient à Rafah, Israël pense qu'un grand nombre des 129 otages enlevés lors du massacre perpétré par le groupe terroriste le 7 octobre sont détenus dans la ville du sud de la bande de Gaza.