"L'opération de Rafah est cruciale" (Benjamin Netanyahou)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a souligné jeudi soir l'importance stratégique de la bataille en cours à Rafah lors d'une visite aérienne de la bande de Gaza, en compagnie du chef d'état-major adjoint, le général de division Amir Baram, et du commandant de la 162e division, le général de brigade Itzik Cohen.

"La bataille de Rafah est cruciale", a déclaré M. Netanyahou. Au cours de la visite, M. Netanyahou et le chef d'état-major adjoint ont visité le 55e bataillon d'artillerie sur la base de Bnei Netzer.

Ma'ayan Tuaf /L.A.M

Le lieutenant-colonel Mor Gurvitz, de la 55e brigade, a présenté les activités du bataillon depuis le début de la guerre et ses récentes opérations à Rafah. S'adressant aux commandants et aux soldats du bataillon, M. Netanyahou a reconnu les sacrifices consentis et le rôle vital qu'ils jouent dans cette opération militaire. "Nous sommes ici en un jour difficile, un jour où nous apprenons que cinq de nos combattants sont tombés. Cela n'affaiblira pas notre esprit combatif. Vous êtes la génération de la victoire. Vous vous battez d'une manière merveilleuse, avec des sacrifices et une grande continuité pendant de nombreux mois. Le peuple d'Israël est fier de vous, je suis fier de vous. Nous continuerons jusqu'à la victoire."