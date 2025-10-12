L'un des co-fondateurs du Hamas, perd son sang-froid à la télévision après des questions sur le 7 octobre

Un rare moment de tension a éclaté vendredi soir à la télévision arabe Al-Ghad, lorsqu’un haut responsable du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a violemment perdu son calme en pleine interview. Le cofondateur du mouvement terroriste, installé au Qatar, a explosé après une série de questions jugées "irrespectueuses" sur les atrocités commises le 7 octobre 2023.

Interrogé sur la légitimité de l’attaque contre Israël, Abou Marzouk a d’abord tenté de justifier les actions du Hamas en affirmant que l’organisation avait "rempli son devoir national". Le journaliste lui a alors demandé : "Ce que vous avez fait le 7 octobre, était-ce vraiment pour libérer la Palestine ?"

Visiblement déstabilisé, Abou Marzouk a fini par admettre qu’"aucun esprit sain ne pourrait croire qu’avec à peine un millier de combattants (environ 4 000 en réalité), il était possible de libérer la Palestine". Puis, s’emportant face à la persistance du journaliste, il a lancé : "Ce sont vos questions ! Ayez un peu de respect pour vous-même. Je ne veux plus vous parler. Je ne veux plus vous voir. Coupez ça. Coupez ça. Allez au diable !"

L’échange, largement diffusé sur les réseaux sociaux arabes, a suscité de vives réactions. Plusieurs commentateurs y voient le signe d’un profond malaise au sein du Hamas, fragilisé par la guerre contre Israël et les critiques croissantes du monde arabe. Certains évoquent une fracture grandissante entre la direction du mouvement, réfugiée à l’étranger, et la population palestinienne de Gaza.

Le porte-parole du Fatah, Jamal Nazzal, a qualifié la scène de "honte publique", estimant qu’elle révélait "la faillite morale et politique d’un groupe à bout de souffle, incapable de regarder son peuple dans les yeux".

Ce n’est pas la première fois que Moussa Abou Marzouk exprime des regrets ou des contradictions. En février dernier, dans un entretien au New York Times, il avait reconnu que, s’il avait anticipé l’ampleur des destructions infligées à Gaza après l’attaque du 7 octobre, il ne l’aurait "jamais approuvée". Il avait également affirmé ne pas avoir été informé des détails précis de l’opération.