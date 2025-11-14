L'UNIFIL accuse Israël d’avoir empiété sur le territoire libanais

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (UNIFIL) affirme qu’Israël a construit plusieurs sections de mur en béton empiétant sur le territoire libanais, en violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et de la souveraineté du Liban.

Selon un communiqué publié ce vendredi, les casques bleus ont mené en octobre une enquête autour d’un mur érigé par les forces israéliennes (IDF) au sud-ouest de Yaroun. Leur analyse a confirmé que l’ouvrage franchissait la Ligne bleue, rendant plus de 4.000 m² de territoire libanais inaccessibles à la population locale. L’UNIFIL a immédiatement transmis ses conclusions à l’armée israélienne et demandé le retrait de la structure.

En novembre, les soldats onusiens ont observé de nouveaux travaux dans la même zone. Un second relevé a révélé qu’une autre section de mur, cette fois au sud-est de Yaroun, franchissait également la frontière reconnue par l’ONU. L’UNIFIL indique qu’elle informera officiellement l’IDF de ces nouvelles violations.

À l’inverse, un mur récemment construit entre Aytaroun et Maroun ar-Ras se trouve bien au sud de la Ligne bleue, donc en territoire israélien.

La mission onusienne rappelle que toute présence militaire ou construction israélienne en territoire libanais constitue une violation directe de la résolution 1701, qui a mis fin à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, et exige le retrait d’Israël de toutes les zones situées au nord de la Ligne bleue.

L’UNIFIL appelle à nouveau les forces israéliennes à “respecter pleinement la Ligne bleue” et à se retirer sans délai des zones concernées.