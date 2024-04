L'Union européenne a annoncé sa deuxième série de sanctions contre des résidents juifs et des organisations de Judée-Samarie

L'Union européenne a annoncé sa deuxième série de sanctions contre les résidents juifs, visant deux organisations et deux militants israéliens impliqués dans des actes de violence contre des Palestiniens en Judée-Samarie.

Parmi les entités désignées figure le groupe Lehava, dont le dirigeant Benzi Gopstein a été visé par une autre série de sanctions, annoncée aujourd'hui par les États-Unis.

Les activistes israéliens Meir Ettinger, Elisha Yered, Neria Ben Pazi et Yinon Levy ont également été désignés par l'UE. Ettinger est le petit-fils du rabbin extrémiste Meir Kahane, aujourd'hui décédé, et un militant bien connu de la jeunesse des collines qui est depuis longtemps accusé d'avoir participé à des attaques violentes contre des Palestiniens. Les jeunes des collines sont connus pour établir des avant-postes illégaux dans toute la Judée-Samarie et pour se heurter parfois aux soldats de Tsahal, aux Palestiniens et aux militants israéliens de gauche qui tentent de les protéger. Yered était auparavant porte-parole de la députée Limor Son Har-Melech, du parti Otzma Yehudit d'Itamar Ben Gvir. Levy et Ben Pazi ont été désignés lors de l'une des précédentes séries de sanctions imposées par les États-Unis.

L'UE, les États-Unis et certains pays européens ont commencé à imposer des sanctions aux "extrémistes" israéliens cette année, dans un contexte de frustration croissante face à l'incapacité d'Israël à réprimer les violences commises par certains résidents juifs.