L’UNRWA licencie 70 employés à Gaza

L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé le licenciement immédiat de 70 employés dans la bande de Gaza, invoquant des raisons de sécurité liées à ses opérations sur le terrain.

Dans un communiqué publié jeudi, le directeur par intérim de l’agence, Christian Saunders, a expliqué que cette décision visait à « réduire les risques en matière de sûreté et de sécurité pour les réfugiés » et faisait suite à une évaluation interne des activités de l’organisation à Gaza.

L’UNRWA a toutefois insisté sur le fait que ces licenciements ne constituaient pas une mesure disciplinaire et ne validaient pas les accusations portées contre les employés concernés. L’agence affirme également avoir demandé à plusieurs reprises aux autorités israéliennes de lui fournir des preuves étayant les allégations visant certains de ses membres du personnel, sans avoir obtenu de réponse à ce jour.

Depuis plusieurs années, Israël accuse l’UNRWA d’être infiltrée par le Hamas et d’autres organisations terroristes opérant dans la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont notamment affirmé que certains employés de l’agence avaient participé à l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 contre le sud d’Israël. Jérusalem a également accusé le mouvement terroriste islamiste d’utiliser des infrastructures de l’UNRWA à des fins militaires.

L’annonce a été saluée par l’organisation pro-israélienne UN Watch, qui estime toutefois que la mesure reste insuffisante. Son directeur exécutif, Hillel Neuer, affirme que son organisation a documenté l’implication présumée de centaines d’employés de l’UNRWA dans des activités liées au Hamas.

Selon UN Watch, le licenciement de 70 employés constitue « un début », mais ne répond pas aux préoccupations plus larges concernant la neutralité de l’agence onusienne.