L’UNRWA prévoit l’ouverture prochaine d’un bureau permanent en Turquie

L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) s’apprête à renforcer sa présence régionale avec l’ouverture d’un bureau en Turquie dans les prochaines semaines. L’annonce a été faite jeudi à Ankara par le commissaire général de l’agence, Philippe Lazzarini, à l’issue d’une conférence de presse.

Selon Lazzarini, l’UNRWA a signé l’accord final avec le gouvernement turc, ouvrant la voie à l’établissement d’une représentation permanente dans le pays. « Nous sommes très heureux de disposer bientôt d’une présence durable en Turquie », a-t-il déclaré, soulignant l’importance stratégique de cette implantation pour les activités de l’agence au Moyen-Orient.

La Turquie joue depuis plusieurs années un rôle actif dans les dossiers humanitaires liés aux réfugiés palestiniens et entretient des relations étroites avec l’UNRWA. L’ouverture de ce bureau doit permettre de renforcer la coordination logistique, diplomatique et opérationnelle, notamment en matière d’assistance humanitaire, d’éducation et de soins de santé destinés aux réfugiés palestiniens.

Cette décision intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, alors que l’UNRWA fait face à de fortes pressions politiques et financières. L’agence, qui opère principalement à Gaza, en Judée-Samarie, en Jordanie, au Liban et en Syrie, cherche à diversifier ses points d’appui institutionnels afin d’assurer la continuité de ses missions.

Le futur bureau en Turquie devrait également faciliter les échanges avec les partenaires internationaux, les donateurs et les agences onusiennes basées dans la région. Sans préciser la date exacte d’ouverture, Philippe Lazzarini a indiqué que celle-ci interviendrait « dans les prochaines semaines », une fois les derniers aspects administratifs finalisés.

Pour l’UNRWA, cette implantation marque une étape supplémentaire dans sa stratégie d’adaptation à un environnement géopolitique de plus en plus contraint, tout en affirmant sa volonté de maintenir son rôle dans l’aide aux réfugiés palestiniens.