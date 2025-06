L'uranium iranien serait resté largement intact, selon des responsables européens

Articles recommandés -

Selon le Financial Times, les capitales européennes estiment que les stocks d'uranium hautement enrichi de l'Iran sont restés largement intacts après les frappes américaines sur ses principaux sites nucléaires, remettant en question l'affirmation du président Donald Trump selon laquelle le bombardement a "effacé" le programme nucléaire de la République islamique.

Deux sources ayant reçu un briefing sur les évaluations préliminaires du renseignement indiquent que les capitales européennes croient que les stocks d'uranium enrichi de l'Iran - 408 kilogrammes proches des niveaux militaires - n'étaient pas concentrés à Fordo, l'un de ses deux principaux sites d'enrichissement, au moment de l'attaque du week-end dernier.

L'uranium aurait été dispersé dans différents autres lieux, selon ces capitales. Les sources précisent que l'Union européenne attend toujours un rapport complet du renseignement sur l'ampleur des dégâts à Fordo - construit profondément sous une montagne près de la ville de Qom. Un rapport préliminaire indique des "dégâts étendus, mais pas une destruction structurelle complète".

Des responsables iraniens ont laissé entendre que les stocks d'uranium enrichi avaient été déplacés avant le bombardement américain. Les États-Unis ont utilisé des bombes anti-bunkers massives pour attaquer Fordo et Natanz, le second principal site d'enrichissement iranien, dimanche. Ils ont également tiré des missiles de croisière vers un troisième site, Ispahan, utilisé pour la conversion de combustible et le stockage.