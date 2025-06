La communauté juive d’Iran en péril face à la paranoïa du régime

Articles recommandés -

Meir Javedanfar, spécialiste du Moyen-Orient, s’est exprimé sur i24NEWS sur la situation alarmante des Juifs en Iran. Depuis les frappes israéliennes contre les sites nucléaires iraniens, le régime des mollahs, en état de « panique », traque espions et collaborateurs présumés. « Quelques Juifs ont été arrêtés », note Javedanfar, sans données précises, car les communications avec l’Iran, via téléphone ou applications, sont devenues risquées. La peur touche toutes les communautés – Juifs, Bahaïs, et même la majorité chiite – dans un pays où le régime suspecte tous azimuts.

Javedanfar, né à Téhéran, souligne que les 7 000 Juifs d’Iran, sur 88 millions d’habitants, vivent en marge de la politique, respectant les lois pour leur sécurité. À Téhéran, cinq ou six synagogues fonctionnent, des fêtes sont célébrées, et la nourriture casher est disponible. Pourtant, les récentes arrestations surprennent : « Jusqu’à présent, le régime n’avait pas ciblé les Juifs », explique-t-il. Les déclarations anti-israéliennes du député juif au Parlement iranien, bien que contraintes, reflètent une stratégie de survie. Javedanfar insiste : les Juifs d’Iran, apolitiques, veulent éviter toute implication dans le conflit Iran-Israël. Mais la paranoïa du régime menace leur fragile équilibre.