La compagnie Emirates prévoit un retour en Israël début 2026

La compagnie aérienne Emirates, qui a suspendu ses vols vers Israël depuis le 7 octobre, envisage de reprendre ses opérations dans le pays au début de l'année 2026, selon des informations révélées lundi par la chaîne Kan.

La semaine dernière, une rencontre a eu lieu entre des dirigeants d'Emirates et la ministre israélienne des Transports Miri Regev, lors de sa visite à Dubaï. Au cours de cet entretien, la compagnie émiratie a exprimé sa volonté de relancer ses liaisons avec Israël dès le premier trimestre 2026.

Depuis le début de la guerre, Emirates avait interrompu ses vols directs vers Tel Aviv "jusqu'à nouvel ordre", ne proposant que des correspondances via Dubaï. Cette suspension avait privé Israël de l'une des connexions les plus prisées avec le Golfe et l'Asie.

Toutefois, plusieurs étapes restent à franchir avant la concrétisation de ce retour. Emirates n'a pas encore réservé de créneaux de vol à l'aéroport Ben Gourion, ni précisé la fréquence des rotations envisagées. La vente de billets n'a pas non plus été lancée.

Malgré ces incertitudes, les autorités israéliennes se préparent à accueillir à nouveau l'une des compagnies aériennes les plus importantes au monde. Ce retour potentiel serait un signal positif pour le secteur touristique et économique israélien, encore affecté par les conséquences du conflit.